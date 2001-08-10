Турнир боевых искусств памяти бойцов СВО состоялся в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На базе школы № 13 им. П.А. Леонова состоялся масштабный турнир по боевым искусствам, посвященный памяти выпускников школы Евгения Лукашевича и Алексея Чащева, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

Соревнования прошли в нескольких по дисциплинах: тхэквондо МФТ и ГТФ, хапкидо. Организаторами мероприятия выступили школа № 13 им. П.А. Леонова и спортивные Федерации Тхэквондо МФТ и Хапкидо. Турнир проводится при поддержке регионального филиала всероссийского общественного движения «Отцы России» и департамента образования города Южно-Сахалинска.

- Мы проводим этот турнир, чтобы зарядить детей мужеством, воспитать будущих защитников Родины. Здесь собрались достойные ребята, которые проявят свои силы и знания. Наша задача – воспитать в них патриотизм, чтобы они стали достойными гражданами России, - отметил руководитель центра боевых искусств «Остров» Ан Сухаги.

В турнире принимают участие спортсмены всех возрастов – от дошкольников до взрослых, представляющих не только Южно-Сахалинск, но и различные районы области. Для многих из них боевые искусства – это не просто увлечение, а школа жизни.

- Тхэквондо помогает мне развить в себе уверенность, силу и выносливость. Для меня честь выступать на турнире, посвященном героям СВО. Мы должны уважать их, и знать имена тех, кто защищал нашу страну, - поделился участник соревнований Максим Шем.

- Сначала тхэквондо для меня было просто способом постоять за себя. Но со временем спорт научил меня большему: выносливости, силе и внутреннему спокойствию, - рассказала участница соревнований Милана Попова.

Главными целями турнира являются увековечивание памяти героев, привлечение населения к систематическим занятиям спортом, выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды Сахалинской области. Мероприятие призвано также подвести итоги работы по развитию боевых искусств в регионе.

По словам организаторов этот турнир не только спортивное состязание, но урок мужества, связывающий поколения. На соревнованиях присутствовали мама героя СВО Евгения Лукашевича - Анна Николаевна, и друг семьи бойца Чащева Алексея.

- Это патриотическое мероприятие памяти наших бойцов. Наши дети должны помнить их подвиг – это новая история, новые события. Такие турниры необходимы: они поднимают дух, прививают детям дисциплину, уважение и умение защищать себя и своих близких. Молодежь должна становиться сильнее и мудрее, - уточнил председатель регионального филиала общественного движения «Отцы России» Алексей Буторин.

Особую значимость мероприятию придает поддержка тех, кто сам принимал участие в специальной военной операции.

- Мои братья по духу, павшие герои СВО, памяти которых посвящен турнир, когда-то так же, как эти спортсмены, учились побеждать. Это мероприятие – наш ответ тем, кто думает, что молодежь не помнит своих героев. Мы помним, чтим и гордимся!, – подчеркнул южносахалинец, ветеран СВО, участник губернаторской программы «Герои Сахалина и Курил» Александр Егоров.

- Пока имена наших героев звучат в стенах школы, мы точно будем знать, что враг будет разбит. Спорт – это дело сильных людей, без разницы, мальчиков или девочек. Именно такие люди защищают Родину, и на них держится вся наша страна. Подрастающее поколение должно знать своих героев, - передал важность мероприятия ветеран СВО, преподаватель школы № 13 Алексей Астапчик.

Уточним, в Южно-Сахалинске в рамках проектов губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко ведется всесторонняя работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Администрация города также активно включена в эту деятельность.