Сахалинская федерация регби провела занятия для воспитанников центра «Звезда»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная федерация регби провела серию показательных выступлений для юных островитян.

Первая встреча прошла с воспитанниками центра содействия семейному устройству «Звезда».

Представители федерации провели демонстрацию элементов игры, ознакомили ребят с основными правилами и принципами тэг-регби — бесконтактного вида спорта, направленного на развитие командного взаимодействия, дисциплины и личной ответственности. Воспитанники центра приняли участие в интерактивной части программы, задали вопросы и попробовали себя в базовых игровых упражнениях.

Также юные островитяне из «Звезды» посетили первый этап школьной регбийной лиги, который прошёл в школе № 25 Южно-Сахалинска. Ребята смогли лично наблюдать за соревнованиями, в которых приняли участие школьные команды, уже имеющие опыт занятий тэг-регби.