Сахалинская федерация регби провела занятия для воспитанников центра «Звезда»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная федерация регби провела серию показательных выступлений для юных островитян.
Первая встреча прошла с воспитанниками центра содействия семейному устройству «Звезда».
Представители федерации провели демонстрацию элементов игры, ознакомили ребят с основными правилами и принципами тэг-регби — бесконтактного вида спорта, направленного на развитие командного взаимодействия, дисциплины и личной ответственности. Воспитанники центра приняли участие в интерактивной части программы, задали вопросы и попробовали себя в базовых игровых упражнениях.
Также юные островитяне из «Звезды» посетили первый этап школьной регбийной лиги, который прошёл в школе № 25 Южно-Сахалинска. Ребята смогли лично наблюдать за соревнованиями, в которых приняли участие школьные команды, уже имеющие опыт занятий тэг-регби.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:30 5 Ноября Набережная реки Корсаковка обзаведется комнатой матери и ребенка
11:23 5 Ноября «Ночь искусств» в СахОУНБ посетили почти 600 жителей
17:06 5 Ноября 160-летие института судебных приставов России отпраздновали в Южно-Сахалинске
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?