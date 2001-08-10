"Сахалинские Акулы" начнут сезон МХЛ матчами против "Академии СКА" в Санкт-Петербурге
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Сахалинские Акулы" открывают новый сезон в Молодежной хоккейной лиге выездными матчами против питерской "Академии СКА". Обе команды начинают чемпионат с обновленными тренерскими штабами и попытаются улучшить свои прошлогодние результаты.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе клуба, первые две игры сезона для "Акул" пройдут 6 сентября в Санкт-Петербурге. Сахалинцы выйдут на лед в 03:00 и 21:00 по местному времени. Их соперник, "Академия СКА", в этом году вернулся в город на Неве после сезона в подмосковном Красногорске и также сменил название с "СКА-Юниор".
Обе команды подходят к старту с серьезными изменениями. "Академию СКА" возглавил новый главный тренер Александр Павлов, который сменил на этом посту Антона Кадейкина. Сахалинский клуб в межсезонье также обновил тренерский штаб, назначив наставником Анатолия Степанова. Главной задачей для "Акул" станет усиление атаки: в прошлом сезоне команда заняла седьмое место во многом из-за малой результативности, забросив лишь 132 шайбы.
История очных встреч между клубами насчитывает 24 матча с минимальным перевесом "армейцев": 13 побед у "Академии СКА" против 11 у "Сахалинских Акул". При этом сахалинцы забросили на одну шайбу больше (74 против 73). Трансляцию предстоящих игр покажут на официальном канале МХЛ в YouTube, а также на сайте и в мобильном приложении лиги.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
11:21 2 Сентября Хор Турецкого исполнит "Песни Победы" в Южно-Сахалинске 4 сентября
13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
09:01 3 Сентября В Охе медведь напал на преследовавший его автомобиль
13:22 1 Сентября Новую школу на 1200 учеников открыли в жилом комплексе "Авангард" в Южно-Сахалинске
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
Выбор редакции
- 12:57 Вчера В Южно-Сахалинске прошел концерт "Песни Победы" с хором Турецкого
- 09:45 Вчера Сахалинский центр "Острова" запустил программу "Проводники карьеры" для специалистов со всей России
- 13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
- 10:27 4 Сентября Сахалинский опыт помогает молодым специалистам строить карьеру
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?