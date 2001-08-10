"Сахалинские Акулы" начнут сезон МХЛ матчами против "Академии СКА" в Санкт-Петербурге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Сахалинские Акулы" открывают новый сезон в Молодежной хоккейной лиге выездными матчами против питерской "Академии СКА". Обе команды начинают чемпионат с обновленными тренерскими штабами и попытаются улучшить свои прошлогодние результаты.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе клуба, первые две игры сезона для "Акул" пройдут 6 сентября в Санкт-Петербурге. Сахалинцы выйдут на лед в 03:00 и 21:00 по местному времени. Их соперник, "Академия СКА", в этом году вернулся в город на Неве после сезона в подмосковном Красногорске и также сменил название с "СКА-Юниор".

Обе команды подходят к старту с серьезными изменениями. "Академию СКА" возглавил новый главный тренер Александр Павлов, который сменил на этом посту Антона Кадейкина. Сахалинский клуб в межсезонье также обновил тренерский штаб, назначив наставником Анатолия Степанова. Главной задачей для "Акул" станет усиление атаки: в прошлом сезоне команда заняла седьмое место во многом из-за малой результативности, забросив лишь 132 шайбы.

История очных встреч между клубами насчитывает 24 матча с минимальным перевесом "армейцев": 13 побед у "Академии СКА" против 11 у "Сахалинских Акул". При этом сахалинцы забросили на одну шайбу больше (74 против 73). Трансляцию предстоящих игр покажут на официальном канале МХЛ в YouTube, а также на сайте и в мобильном приложении лиги.