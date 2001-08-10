Сахалинские мотогонщики выявили самых быстрых на II этапе областных стартов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

II этап чемпионата и первенства Сахалинской области, а также физкультурных мероприятий по мотокроссу прошли в Горнозаводске Невельского района.

Награды соревнований оспаривали 69 спортсменов в возрасте от 6 лет и старше из Долинска, Томари, Невельска, Холмска, Корсакова, Южно-Сахалинска и села Правда Холмского района.

По итогам состязаний победителями стали Лев Голицын (класс PW 50 куб. см, 6-7 лет), Богдан Воросов (50 куб. см, 6-8 лет), Дмитрий Пупена (65 куб. см, 8-10 лет), Константин Аракелян (65 куб. см, 10-12 лет), Артур Акеев (85 куб. см, 11-15 лет), Максим Киселёв (125 куб. см, 13-17 лет), Кирилл Зайцев (125 куб. см), Николай Якушин (250 куб. см) и Сергей Имакаев (класс «Ветераны»).

Мероприятие состоялось в рамках государственной программы «Спорт России».