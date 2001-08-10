Тихоокеанское
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13:57, | Новости спорта Сахалина и Курил

Корсаковские дошколята выиграли этап XV Спартакиады среди воспитанников детсадов

Корсаковские дошколята выиграли этап XV Спартакиады среди воспитанников детсадов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Этап пятиборья ГТО XV Спартакиады среди воспитанников дошкольный учреждений прошел в Южно-Сахалинске. В состязании приняло участие 10 команд из Корсакова, Долинска, Ноглик, Холмска, Невельска и столицы островного региона.

Ребята демонстрировали свои способности в наклоне вперед из положения стоя, беге на 30 метров, прыжке в длину с места, челночном и шестиминутном бег.

По итогам командного зачета детский сад «Ромашка» из Корсакова стал абсолютным победителем, второе место заняли детсадовцы «Ягодка» из Южно-Сахалинска, а третье – южносахалинцы из «Незабудки».

В личном зачете среди девочек лучшей стала Мария Данилина, серебро завоевала Эвелина Фатеева, а Диана Чумак – бронзу. Золото среди мальчиков выиграл Егор Пахоменко, Владислав Козловский занял вторую ступень пьедестала, а почетное третье место у Тимура Мамедова.

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