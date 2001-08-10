Корсаковские дошколята выиграли этап XV Спартакиады среди воспитанников детсадов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Этап пятиборья ГТО XV Спартакиады среди воспитанников дошкольный учреждений прошел в Южно-Сахалинске. В состязании приняло участие 10 команд из Корсакова, Долинска, Ноглик, Холмска, Невельска и столицы островного региона.
Ребята демонстрировали свои способности в наклоне вперед из положения стоя, беге на 30 метров, прыжке в длину с места, челночном и шестиминутном бег.
По итогам командного зачета детский сад «Ромашка» из Корсакова стал абсолютным победителем, второе место заняли детсадовцы «Ягодка» из Южно-Сахалинска, а третье – южносахалинцы из «Незабудки».
В личном зачете среди девочек лучшей стала Мария Данилина, серебро завоевала Эвелина Фатеева, а Диана Чумак – бронзу. Золото среди мальчиков выиграл Егор Пахоменко, Владислав Козловский занял вторую ступень пьедестала, а почетное третье место у Тимура Мамедова.
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