Чемпионка России, Европы и мира по художественной гимнастике провела мастер-класс для юных сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20 мая заслуженный мастер спорта России, трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы и России Лала Крамаренко провела мастер-класс по художественной гимнастике для юных спортсменок в Южно-Сахалинске. Мероприятие организовано в рамках проекта «Газпром — детям» совместно с ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» и министерством спорта Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Мастер-класс от Лалы Крамаренко начался с разминки, а затем участницы мероприятия перешли к отработке упражнений с гимнастическими предметами. Спортсменка на собственном примере демонстрировала правильное выполнение элементов — мастер-класс стал для юных гимнасток полноценной и насыщенной тренировкой.
- В глазах детей я увидела искру, желание учиться и идти вперед к своим целям. И я очень рада, что «Газпром» способствует этому — строит спортивные комплексы, организует для ребят встречи с их кумирами, профессиональными спортсменами. Мастер-класс получился насыщенным, каждый ребенок старался. Желаю им также усердно тренироваться и не терять свой интерес к спорту, — рассказала Лала Крамаренко.
Завершился мастер-класс общением с чемпионкой, общим фото и автограф-сессией.
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