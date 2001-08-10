Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Контейнеры для отходов необходимы в каждом жилом комплексе, но открытая площадка занимает место и редко вписывается в благоустройство двора. Если рядом проходят дорожки или расположены зоны отдыха, контейнеры можно разместить под землей. На поверхности останутся приемные устройства для жителей, а перед вывозом подъемная платформа доставит контейнеры на уровень площадки.

Системы скрытого хранения различаются числом контейнеров, размерами платформы и условиями монтажа. Компактное решение может подойти небольшому двору, но не справиться с объемом отходов крупного комплекса. Вместительная установка, в свою очередь, потребует больше места. Разберем, какие варианты стоит сравнить и как выбрать тот, который будет удобен в ежедневной работе.

Какие эколифты подходят для скрытого хранения отходов

В системах скрытого хранения контейнеры находятся в подземной камере и поднимаются на поверхность для обслуживания. Жители выбрасывают мусор через приемные устройства наверху. Поэтому при выборе нужно оценивать сразу две части площадки: подземную установку и пространство, которым ежедневно пользуются люди.

Для небольшого двора можно рассмотреть эко-лифт на два контейнера. Такой вариант требует меньше места, чем платформа на четыре или восемь емкостей. Но компактность имеет смысл только тогда, когда контейнеры успевают вывозить до переполнения. Количество жителей и фактический график вывоза здесь важнее желания установить оборудование минимального размера.

Для жилого комплекса с большим объемом отходов подходят платформы на несколько контейнеров. Например, варианты на четыре и восемь емкостей позволяют увеличить вместимость одной площадки. Часть контейнеров при необходимости можно выделить для отдельных видов отходов. При этом нужно проверить, хватит ли места не только для установки, но и для обслуживания всех емкостей после подъема.

Еще один вариант — несколько отдельных модулей. Их можно расположить с учетом формы участка и числа требуемых контейнеров. Такое решение особенно полезно, когда разные потоки отходов планируют вывозить по собственному графику. Однако возможность независимого подъема зависит от конструкции выбранной системы: ее нужно уточнить до проектирования площадки.

Если во дворе организован раздельный сбор, заранее продумывают путь каждой фракции. Приемное устройство должно вести к предназначенному для нее контейнеру, а служба вывоза — иметь возможность забрать его в нужный день. Иначе площадка будет аккуратно выглядеть, но окажется неудобной в использовании.

По каким критериям сравнивать эколифты

Первый критерий — вместимость. Нужно определить, сколько отходов накапливается между вывозами и сколько контейнеров потребуется. Ориентироваться только на число квартир рискованно: имеет значение фактическая заселенность, наличие коммерческих помещений и частота приезда мусоровоза. Для действующего комплекса полезно посмотреть, какие контейнеры заполняются раньше других и бывают ли переполнения в выходные и праздники.

Число контейнеров и их общий объем оценивают отдельно. Система на несколько емкостей удобна для раздельного сбора, но каждый поток может заполняться с разной скоростью. Если контейнер для смешанных отходов переполняется, пока емкость для стекла остается полупустой, большое суммарное число контейнеров не решает проблему. В такой ситуации пересматривают распределение емкостей или график вывоза.

Второй критерий — место для установки. Размеры платформы не равны размерам всей площадки. Для оборудования потребуется подготовить подземную часть, разместить наземные приемные устройства и оставить подходы к ним. Нужно проверить глубину установки и расположение коммуникаций. Свободный участок на плане может оказаться непригодным для котлована без дополнительных работ.

Третий критерий — организация вывоза. Важно понять, где остановится мусоровоз, как работники получат доступ к поднятым контейнерам и останется ли место для их перемещения. Если машине придется долго маневрировать или перекрывать единственный проезд, вместительная система создаст неудобства для всего двора. Этот маршрут лучше проверить вместе с организацией, которая будет вывозить отходы.

Наконец, сравнивают условия эксплуатации. Нужно выяснить, кто управляет подъемом платформы, как ограничивается доступ к механизму во время работы и каким будет порядок осмотра и ремонта. Стоимость установки — только часть расходов. Площадку также придется содержать в чистоте, обслуживать оборудование и обеспечивать доступ к нему при неисправности.

Лучшим будет не самый большой или самый компактный эколифт, а тот, чья вместимость соответствует объему отходов и который можно разместить и обслуживать без помех для жителей.

Четыре компании, предлагающие оборудование для подземного хранения мусора

Системы подземного хранения отходов позволяют организовать контейнерную площадку без открытого размещения большого количества мусорных баков. При этом решения производителей отличаются вместимостью, типом подъемного механизма и способом выгрузки отходов. Ниже представлены пять компаний, оборудование которых можно рассмотреть для жилых и коммерческих объектов.

1. ПодъемЛифт — ECOSystem

Компания «ПодъемЛифт» предлагает системы ECOSystem для размещения мусорных контейнеров под землей. В зависимости от модели оборудование рассчитано на 2, 4 или 8 контейнеров. Подъемный механизм обеспечивает доступ к накопителям при вывозе отходов, а в остальное время они находятся в подземной шахте. Такой эколифт позволяет сохранить свободное пространство на территории и организовать закрытую зону сбора мусора. Компания также выполняет монтаж оборудования.

2. Сильвер — подземные системы хранения отходов

Компания «Сильвер» разрабатывает оборудование для организации подземных контейнерных площадок. Предлагаются решения вместимостью от 6 до 27 м³, которые могут адаптироваться под особенности конкретного объекта. Производитель занимается проектированием, изготовлением и установкой систем, а также их последующим обслуживанием.

3. PUZER — система TERRA

PUZER предлагает подземные системы сбора отходов TERRA для жилых кварталов, общественных пространств и коммерческих объектов. Основная часть оборудования располагается под землей, а на поверхности размещаются устройства для приема мусора. Компания предоставляет услуги по проектированию, установке и обслуживанию инженерных систем обращения с отходами.

4. ECOLIFT — оборудование PANDA GROUP

PANDA GROUP выпускает системы ECOLIFT, предназначенные для подземного размещения стандартных мусорных контейнеров объемом 1100 литров. Оборудование оснащается подъемным механизмом, который обеспечивает извлечение контейнеров для опорожнения. В качестве дополнительной опции предусмотрены датчики заполнения накопителей.

Как выбрать эколифт с учетом условий площадки

Начните с плана двора. Отметьте расположение подземных коммуникаций, дорожек, парковочных мест, проездов и входов в здания. Затем определите возможное место остановки мусоровоза. Так станет ясно, какие участки подходят для площадки и где установка помешает движению людей или автомобилей.

Для выбранного участка нужно проверить не только площадь, но и возможность подготовить котлован требуемой глубины. На существующей территории обследование особенно важно: коммуникации, о которых не подумали при предварительном выборе, могут потребовать переноса установки или дополнительных строительных работ. Окончательные размеры подземной части уточняют по документации конкретной модели.

После этого оцените ежедневное использование площадки. К приемным устройствам должно быть удобно подходить с основных пешеходных маршрутов. Их расположение и назначение делают понятными жителям, особенно при раздельном сборе. Контейнеры под землей освобождают видимую часть двора, но наземные элементы все равно должны вписываться в его планировку.

Отдельно проверьте день вывоза. Поднятая платформа и работающий рядом мусоровоз не должны надолго блокировать вход в здание или единственный проезд. У сотрудников должно быть место для безопасного перемещения контейнеров. Если во дворе часто паркуются вдоль подъездного пути, возможность подъезда нужно обеспечить планировкой площадки, а не рассчитывать на то, что место каждый раз окажется свободным.

Для небольшого участка можно рассмотреть компактный eco-lift, для двора с высокой нагрузкой — платформу на несколько контейнеров. Перед выбором сопоставьте вместимость, монтажные размеры и порядок обслуживания с условиями площадки. Тогда скрытое хранение поможет освободить двор, а вывоз отходов останется удобным и предсказуемым.