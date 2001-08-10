Островные регбисты сразились за Кубок Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кубок Сахалинской области по регби на снегу прошёл на площадке учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- Уважаемые участники соревнований, сегодня мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями настоящего праздника силы, духа и спортивного мастерства. Перед началом хочу напомнить, что главное – это не только победа, но и ценности, которые мы несём через этот спорт: взаимовыручка, дисциплина и уважение к сопернику. Вперёд друзья! - открыл соревнования напутствиями главный судья Михаил Сафонов.

В состязаниях принимали участие команды «Бастион», «Триумф», «Шторм» и «Тайфун» из Южно-Сахалинска и Корсакова. Матчи проходили по круговой системе. За одну победу присваивался 1 балл, а за 5 очков перевеса в итоговом счете каждого матча добавляется еще 1. Таким образом, если команда сыграла 5:0, то ей назначается бонусный балл.

- Регби - это игра, которая испытывает каждого из нас на прочность, проверяет наши умения работать в команде и наши способности адаптироваться к суровым условиям. При этом на поле происходит эмоциональная разрядка, выходит весь негатив и стресс, - рассказал член региональной федерации регби Никита Накельский.

После серии жарких матчей определились победители и призеры Кубка. Золото завоевала команда «Триумф», а лучшим игроком стал Иван Пикалов. Серебро досталось «Тайфуну», лучший игрок – Виктор Брянцев. Бронзу взяла команда «Бастион», где как лучший игрок отличился Дмитрий Лицкий. На четвёртом месте «Шторм» с лучшим игроком в лице Петра Харланова.