Сахалинка Вероника Мазалова стала чемпионкой России по тяжелой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмчанка Вероника Мазалова завоевала золото первенства России по тяжелой атлетике. Соревнования проходят в г. Сукко Краснодарского края. За медали борются более 500 спортсменов в возрасте от 15 до 20 лет из 56 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Спортсменка Центра спортивной подготовки Сахалинской области, мастер спорта России из Холмска Вероника Мазалова, успешно использовав все шесть подъёмов, показала на состязаниях лучший результата в весовой категории «до 64 кг» - 85 кг в рывке и 105 кг в толчке.