Тихоокеанское
информационное агентство
9 Октября 2024
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16:04, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка Вероника Мазалова стала чемпионкой России по тяжелой атлетике

Сахалинка Вероника Мазалова стала чемпионкой России по тяжелой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмчанка Вероника Мазалова завоевала золото первенства России по тяжелой атлетике. Соревнования проходят в г. Сукко Краснодарского края. За медали борются более 500 спортсменов в возрасте от 15 до 20 лет из 56 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Спортсменка Центра спортивной подготовки Сахалинской области, мастер спорта России из Холмска Вероника Мазалова, успешно использовав все шесть подъёмов, показала на состязаниях лучший результата в весовой категории «до 64 кг» - 85 кг в рывке и 105 кг в толчке.

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