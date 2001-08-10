В сахалинском минспорте чествовали островных летающих лыжников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин встретился с командой островных летающих лыжников, одержавшей победу на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Максим Колобов, Александр Баженов, Никита Лобода и Денис Гон под руководством тренера Владимира Спивакова заняли первое место в командных соревнованиях чемпионата на трамплине К-120 в Нижнем Тагиле.

- Я поздравляю вас с этим достойным результатом. Ваши победы не только славят Сахалинскую область за её пределами, но и являются мотиватором становиться лучше, двигаться дальше для подрастающего поколения наших летающих лыжников. Я желаю вам успехов и новых свершений! – напутствовал Станислав Тюрин.