Тихоокеанское
информационное агентство
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15:42, | Новости спорта Сахалина и Курил

В сахалинском минспорте чествовали островных летающих лыжников

В сахалинском минспорте чествовали островных летающих лыжников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин встретился с командой островных летающих лыжников, одержавшей победу на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Максим Колобов, Александр Баженов, Никита Лобода и Денис Гон под руководством тренера Владимира Спивакова заняли первое место в командных соревнованиях чемпионата на трамплине К-120 в Нижнем Тагиле.

- Я поздравляю вас с этим достойным результатом. Ваши победы не только славят Сахалинскую область за её пределами, но и являются мотиватором становиться лучше, двигаться дальше для подрастающего поколения наших летающих лыжников. Я желаю вам успехов и новых свершений! – напутствовал Станислав Тюрин.

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