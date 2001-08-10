На Сахалине определили победителей и призеров открытого областного турнира по боксу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытый областной турнир по боксу, посвященный освобождению Сахалина и Курильских островов, прошёл в Южно-Сахалинске с 14 по 18 сентября. Местом проведения боксёрских поединков был выбран учебно-тренировочный центр «Восток». Участниками соревнований стали 45 спортсменов в возрасте 11-16 лет из Республики Саха (Якутия), Сахалинской и Иркутской областей, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Боксёры показали хорошую технико-тактическую подготовку, поэтому зрители увидели зрелищные и качественные поединки.

Среди юношей 2007-2008 г.р. победителями и призёрами соревнований стали следующий спортсмены.

В весовой категории 46 кг золото завоевал Искандер Микаилов, серебро у Илхома Каримова. Оба спортсмена представляют Южно-Сахалинск.

Среди боксеров до 50 кг победу праздновал Владислав Миронов из Холмска.

Холмчанин Алексей Джаспенов стал лучшим в весовой категории 54 кг. На втором месте оказался Арсен Адамов из Якутска, замкнул призовую тройку Станислав Архипов из Южно-Сахалинска.

В весовой категории 57 кг победил Даниил Слепухин из Южно-Сахалинска, второе место занял Андрей Коростелёв из Томари, третьим стал Даниел Турдалиев из островной столицы.

Среди спортсменов весовой категории 60 кг южносахалинец Илья Черненко завоевал золото, серебряная медаль у Павла Добренко из Томари.

Евгений Жатько из Шахтёрска стал лучшим боксёром в весовой категории 63 кг, а спортсмены из Южно-Сахалинска Александр Славков и Богдан Шевченко заняли второе и третье места соответственно.

В весовой категории 70 кг первое место занял Антон Салатинский из Корсакова, второе место забрал Кирилл Канн из Южно-Сахалинска.

В самой тяжелой весовой категории среди боксеров 2007-2008 г.р. (75 кг) золотую медаль получил Алмамбет Батыров из Южно-Сахалинска, серебряную награду забрал Данил Базулук из Корсакова.

Не менее зрелищные поединки показали боксёры 2009-2010 г.р. В этой возрастной группе спортсмены были поделены на девять весовых категорий, в которых они показали следующие результаты.

В категории 38 кг лучшим стал Азим Дадажонов из Южно-Сахалинска, холмский спортсмен Максим Самойленко стал вторым, замкнул призовую тройку южносахалинец Никита Никитин.

Среди боксёров весовой категории 44 кг Артём Гольдер из Ангарска завоевал золото соревнований, серебряная награда досталась Денису Васильеву из Южно-Сахалинска, третье место разделили корсаковцы Максим Белов и Максим Рябинин.

Руслан Крутенков из Корсакова занял первое место в весовой категории 44 кг, второе место у Мансура Абдуллаева из Иркутска.

В весовой категории 46 кг Амир Гиёсов из Южно-Сахалинска стал первым, Сергей Дубешко из Корсакова занял второе место, тройку призёров замкнул южносахалинец Павел Андриясов.

Артём Канн из Корсакова стал лучшим боксёром в весовой категории 50 кг. За ним на пьедестале расположились Абил Абасбеков и Арсений Рацюк, представляющие Южно-Сахалинск.

В весовой категории 52 кг Айдин Абасбеков завоевал золотую медаль, серебряную награду получил Алексей Юлин. Оба спортсмена представляют островную столицу.

Якутский боксёр Эрчимэн Слепцов занял первое место в весовой категории 54 кг, Даниил Скворцов из Шахтёрска стал вторым.

Среди спортсменов весовой категории 57 кг золото у Андрея Зыбцева из Иркутска, серебряную медаль получил Арсен Варданян, представляющий Южно-Сахалинск.

В весовой категории 60 кг лучшим признан южносахалинец Артём Сим.

В младшей возрастной группе 2011-2012 г.р. в весовой категории 38 кг на первое место поднялся Никита Уткин из Южно-Сахалинска, вторым стал Вениамин Колач из Южно-Сахалинска. Среди спортсменов в категории 42 кг пьедестал заняли корсаковские боксёры. Никита Нехаенко завоевал золото, а Александр Пак довольствовался серебром.

Организаторы соревнований также определили обладателей специальных призов. Лучшим боксером признан Артём Гольдер. Призом «За волю к победе» награждён Алексей Джаспенов. В номинации «Самый зрелищный бой» отмечены были четыре боксёра – Абил Абасбеков, Артём Канн, Алмамбет Батыров и Данил Базулук. Лучшим тренером стал Владимир Санкиров из Иркутска. Самвел Абрамян из Южно-Сахалинска получил награду «Лучший судья соревнований».

- Четвертый раз я прилетаю в Южно-Сахалинск на соревнования и вижу, что с каждым годом уровень их проведения растёт. На данном турнире список боксёров достаточно ровный, поэтому схватки получаются интересные. Что касается островных спортсменов, то они показывают хорошие результаты. Особенно учитывая тот факт, что из Якутии и Иркутской области прилетели сильнейшие боксёры. Если сахалинцы с тренерами будут работать также слаженно - их будут ждать большие успехи, - сказал главный судья соревнований Алексей Шептунов из Павловского Пасада.