Сборная России по сёрфингу тренируется на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сборная команда России по сёрфингу в дисциплине «короткая доска» проводит тренировочные сборы на Сахалине, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Занятия проводятся под руководством тренеров Сергея Мысовского и Педро Барбудо.

- Тренировки направлены на улучшение техники сёрферов, повышение вертикальности и вариативности их манёвров, улучшение тактического мышления, подготовке к стрессовым ситуациям во время фрисёрфинга и соревнований. У спортсменов есть возможность привыкнуть к сахалинским спотам, на одном из которых в сентябре пройдёт чемпионат России по шортборду, - рассказал Сергей Мысовский.

Команда провела функциональные тренировки, направленные на акклиматизацию, теоретические занятия по технике, стойке и компрессии. Также спортсмены уже опробовали волны в Бухте Тихой и селе Яблочном Холмского района.

Тренировки сборной России на Сахалине продлятся до 8 сентября. А уже 17 числа островной регион впервые примет чемпионат и первенство России по сёрфингу в дисциплине «короткая доска». Возможные локации проведения соревнований – пляжи в сёлах Охотское и Яблочное, Невельске и Бухте Тихой.