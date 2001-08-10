Сахалинские органы исполнительной и законодательной власти соревновались в баскетболе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские органы исполнительной и законодательной власти соревновались в баскетболе
XII Спартакиада среди команд органов исполнительной и законодательной власти Сахалинской области стартовала в островном регионе. Первым этапом соревнований стал баскетбол. Мероприятие прошло на крытой площадке учебно-тренировочного центра «Восток».
На паркете встретились пять команд: объединённая, состоящая из государственной жилищной инспекции, агентства по обеспечению деятельности мировых судей и агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области, команды министерств спорта, здравоохранения, экологии и устойчивого развития, сельского хозяйства, регионального правительства, министерства по эффективному управлению регионом и управления делами губернатора и правительства, совместной команды областной Думы, агентства по труду и занятости населения Сахалинской области и команды управления ФНС России по Сахалинской области.
С приветственным словом к участникам соревнований обратился ведущий советник департамента физической культуры и спорта областного минспорта Денис Осидулов.
- Поздравляю вас с открытием очередного этапа Спартакиады. За все годы проведения подобных мероприятий мы впервые проводим соревнования по баскетболу. Хотел бы пожелать вам удачи, показать все, на что вы способны! - напутствовал он.
Соревнования проходили по стандартным правилам баскетбола. Каждая из команд играла друг с другом по круговой системе.
- В юности я много играл в баскетбол и получил даже второй разряд. Сегодня выполнил несколько голевых передач и смог положить в корзину пару мячей. Считаю такие соревнования необходимо проводить чаще. Во-первых, это сплочение коллектива, а во-вторых, укрепление здоровья и поддержание физической формы, - поделился один из участников соревнований, советник агентства ветеринарии и животноводства Сахалинской области Эдуард Ноженко.
По итогам соревнований первое место у команды регионального правительства, министерства по эффективному управлению регионом и управления делами губернатора и правительства. На втором месте объединённая команда государственной жилищной инспекции, агентства по обеспечению деятельности мировых судей и агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области, замкнули тройку команда областной Думы, агентства по труду и занятости населения.
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