Сахалинские хоккеисты встретятся с "Сибирью"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Команда "Кристалл" продолжает борьбу за призовые места во втором этапе первенства Юниорской хоккейной лиги по хоккею среди юношей до 18 лет, рассказали ТИА "Острова" в спортшоле "Кристалл".
В гости к сахалинцам приедет текущий лидер турнирной таблицы - команда "Сибирь" из Новосибирска. Хоккеисты еще не встречались друг с другом в рамках второго тура, тем не менее, у команд есть опыт совместных игр. В первом этапе соревнований "Кристалл" провел с "Сибирью" четыре встречи, в одной из которых островным хоккеистам удалось одержать победу.
На момент встречи с сибиряками "Кристалл" находится на четвертом месте турнирной таблицы. Изменится ли положение сахалинцев после проведения этой серии матчей болельщики смогут увидеть в предстоящие выходные.
Домашние матчи с "Сибирью" пройдут на арене спортивной школы "Кристалл" в Южно-Сахалинске 11 и 12 марта. Начало игр в 15:00.
Болельщиков приглашают поддержать островных хоккеистов. Вход для зрителей свободный. За ходом матчей можно будет также наблюдать в прямой трансляции на канале "Спортивный Сахалин" в YouTube.
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