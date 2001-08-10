Сахалинские хоккеисты встретятся с

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда "Кристалл" продолжает борьбу за призовые места во втором этапе первенства Юниорской хоккейной лиги по хоккею среди юношей до 18 лет, рассказали ТИА "Острова" в спортшоле "Кристалл".

В гости к сахалинцам приедет текущий лидер турнирной таблицы - команда "Сибирь" из Новосибирска. Хоккеисты еще не встречались друг с другом в рамках второго тура, тем не менее, у команд есть опыт совместных игр. В первом этапе соревнований "Кристалл" провел с "Сибирью" четыре встречи, в одной из которых островным хоккеистам удалось одержать победу.

На момент встречи с сибиряками "Кристалл" находится на четвертом месте турнирной таблицы. Изменится ли положение сахалинцев после проведения этой серии матчей болельщики смогут увидеть в предстоящие выходные.

Домашние матчи с "Сибирью" пройдут на арене спортивной школы "Кристалл" в Южно-Сахалинске 11 и 12 марта. Начало игр в 15:00.

Болельщиков приглашают поддержать островных хоккеистов. Вход для зрителей свободный. За ходом матчей можно будет также наблюдать в прямой трансляции на канале "Спортивный Сахалин" в YouTube.