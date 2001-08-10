Опубликована численность населения Сахалинской области на 1 января 2024 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Численность населения Сахалинской области по состоянию на 1 января 2024 года составила 457 590 человек, в том числе городского населения – 378 750 человек (82,8% от общей численности), сельского населения – 78 840 человек (17,2%), рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.

Доля основных возрастных групп в общей численности населения Сахалинской области, по предварительным данным, на 1 января 2024 года составила: трудоспособного возраста – 59,2%, младше трудоспособного – 18,0%, старше трудоспособного – 22,8% (на 1 января 2023 года – 58,6%, 17,9% и 23,5% соответственно). Доля женского населения составила 52,7%.

Число долгожителей (в возрасте 90 лет и старше) Сахалинской области на 1 января 2024 года, по предварительной оценке, составило 1 544 человека (на 1 января 2023 года – 1 449 человек), из них в возрасте 100 лет и старше – 31 человек (7 мужчин и 24 женщины).