Социальную пенсию в новом размере в апреле получат более 11 тысяч сахалинцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 апреля региональное Отделение СФР на 7,5% проиндексировало социальные пенсии, которые получают свыше 11 тысяч жителей Сахалинской области. В результате индексации средний размер социальной пенсии в регионе составляет 18,4 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном пенсионном фонде.

Напомним, социальная пенсия устанавливается при наступлении инвалидности, в случае потери кормильца или пожилым людям, которым не хватает стажа для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия по старости предоставляется пожилым людям в возрасте: 65 лет – женщинам и 70 лет – мужчинам.

В Сахалинской области получателями социальной пенсии являются 11 тысяч 254 человека. Их них социальную пенсию по старости получают 338 человек, по инвалидности – 7 тысяч 596 сахалинцев и 3 тысячи 320 – по случаю потери кормильца, в том числе 2 тысячи 403 ребенка до 18 лет, 878 обучающихся детей до 23 лет и 39 сирот, оба родителя которых неизвестны.

«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. Размер индексации определяется по темпу роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год, увеличение социальных пенсий произведено на 7,5 %», — сообщила управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Марина Аглиулина.

В отличие от размеров страховой пенсий, которая рассчитывается исходя из стажа и заработка гражданина, социальная пенсия устанавливается в фиксированном размере по категориям получателей. В результате апрельской индексации средний размер социальной пенсии в Сахалинской области составляет 18 тысяч 381 рубль 12 коп.

Апрельская индексация – уже третья волна повышения выплат в текущем году. С 1 января на 7,5 % были увеличены страховые пенсии неработающих жителей области, а с 1 февраля – различные социальные выплаты.

Все индексации Социальный фонд проводит беззаявительно. Жителям не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах.

Единый контакт-центр Социального фонда России: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.