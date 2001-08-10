Аэровокзал Южно-Сахалинска запускает услугу ранней сдачи багажа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Удобный сервис baggage drop-off теперь доступен для всех пассажиров воздушной гавани. Услуга позволит сократить время регистрации на рейс и повысить комфорт путешественников. Сдать свой багаж можно максимум за 6 часов до вылета.
Чтобы воспользоваться услугой сдачи багажа, пассажирам необходимо заранее пройти онлайн-регистрацию, доступную за 24 часа до вылета. По прибытии в аэровокзал можно воспользоваться репринтером для распечатки посадочного талона. Далее пассажиры могут сдать свой багаж на специальной стойке №24. Стойка начинает свою работу за 6 часов до вылета.
Процедура сдачи багажа проста и эффективна: после подтверждения онлайн-регистрации агент проверит документы, уточнит маршрут, выдаст посадочный талон, если это необходимо, примет багаж и сообщит время и место посадки на борт. Технология обеспечивает выполнение всех установленных авиакомпанией требований к багажу по размерам, весу и количеству мест. Весь багаж бережно размещается на специальных стеллажах для дальнейшей загрузки на воздушное судно.
«Особенно актуальна эта услуга для трансферных пассажиров, имеющих стыковку более 2 часов. Теперь им не нужно хранить багаж на руках или ждать начала официальной регистрации. Можно пройти онлайн-регистрацию, сдать багаж и с комфортом провести время в городе Южно-Сахалинске,» - подчеркнул генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец.
Аэровокзал Южно-Сахалинска ведёт активную работу по оптимизации предполетных процедур и повышении качества обслуживания для пассажиров. Помимо запуска услуги ранней сдачи багажа, в аэровокзале установлены современные репринтеры, позволяющие быстро распечатать посадочный талон по штрих-коду в мобильном телефоне.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:04 12 Апреля Социальную пенсию в новом размере в апреле получат более 11 тысяч сахалинцев
11:22 12 Апреля Сахалинка ответит в суде за предоставление косметологических услуг без лицензии
15:43 12 Апреля В Южно-Сахалинске пропал 5-летний ребенок
12:14 12 Апреля Вице-мэр Дмитрий Хайбриев провел встречу с жителями Дальнего и Ёлочек
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
09:17 21 Марта Департамент продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска проведет "горячую линию"
15:23 22 Марта В сахалинском министерстве ЖКХ подвели итоги 2023 года
- 00:17 30 Марта Как сейчас покупать товары на iherb в России: пошаговая инструкция
Выбор редакции
- 11:23 Сегодня Конференция по историческому образованию собрала учёных со всей страны в СахГУ
- 16:18 Вчера Южносахалинец Георгий Бердников отметил 90-летний юбилей
- 14:36 Вчера Южносахалинцев призывают не прикармливать безнадзорных собак и не препятствовать отлову
- 13:10 17 Апреля Скверы и общественные пространства Южно-Сахалинска готовят к летнему сезону
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?