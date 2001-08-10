Аэровокзал Южно-Сахалинска запускает услугу ранней сдачи багажа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Удобный сервис baggage drop-off теперь доступен для всех пассажиров воздушной гавани. Услуга позволит сократить время регистрации на рейс и повысить комфорт путешественников. Сдать свой багаж можно максимум за 6 часов до вылета.

Чтобы воспользоваться услугой сдачи багажа, пассажирам необходимо заранее пройти онлайн-регистрацию, доступную за 24 часа до вылета. По прибытии в аэровокзал можно воспользоваться репринтером для распечатки посадочного талона. Далее пассажиры могут сдать свой багаж на специальной стойке №24. Стойка начинает свою работу за 6 часов до вылета.

Процедура сдачи багажа проста и эффективна: после подтверждения онлайн-регистрации агент проверит документы, уточнит маршрут, выдаст посадочный талон, если это необходимо, примет багаж и сообщит время и место посадки на борт. Технология обеспечивает выполнение всех установленных авиакомпанией требований к багажу по размерам, весу и количеству мест. Весь багаж бережно размещается на специальных стеллажах для дальнейшей загрузки на воздушное судно.

«Особенно актуальна эта услуга для трансферных пассажиров, имеющих стыковку более 2 часов. Теперь им не нужно хранить багаж на руках или ждать начала официальной регистрации. Можно пройти онлайн-регистрацию, сдать багаж и с комфортом провести время в городе Южно-Сахалинске,» - подчеркнул генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец.

Аэровокзал Южно-Сахалинска ведёт активную работу по оптимизации предполетных процедур и повышении качества обслуживания для пассажиров. Помимо запуска услуги ранней сдачи багажа, в аэровокзале установлены современные репринтеры, позволяющие быстро распечатать посадочный талон по штрих-коду в мобильном телефоне.