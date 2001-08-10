Тихоокеанское
информационное агентство
19 Апреля 2024
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На Сахалине два брата до смерти забили собутыльника
17:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине два брата до смерти забили собутыльника

На Сахалине два брата до смерти забили собутыльника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в одном из домов по ул. Юбилейной тела 44-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

В совершении преступления подозреваются 37-летний и 36-летний ранее судимые братья.

По версии следствия, подозреваемые и потерпевший совместно распивали спиртные напитки. Во время употребления алкоголя мужчина стал оскорбительно высказываться в адрес подозреваемых, в ответ они нанесли ему множественные удары кулаками, ногами и различными предметами по голове и телу. От полученных телесных повреждений смерть мужчины наступила на месте происшествия. После этого, подозреваемые спрятали тело мужчины в подполе дома и с места преступления скрылись.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

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