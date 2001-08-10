На Сахалине два брата до смерти забили собутыльника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в одном из домов по ул. Юбилейной тела 44-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

В совершении преступления подозреваются 37-летний и 36-летний ранее судимые братья.

По версии следствия, подозреваемые и потерпевший совместно распивали спиртные напитки. Во время употребления алкоголя мужчина стал оскорбительно высказываться в адрес подозреваемых, в ответ они нанесли ему множественные удары кулаками, ногами и различными предметами по голове и телу. От полученных телесных повреждений смерть мужчины наступила на месте происшествия. После этого, подозреваемые спрятали тело мужчины в подполе дома и с места преступления скрылись.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.