Погоня в Долинске закончилась аварией с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске произошло ДТП с участием питбайка и автомобиля — водитель мототехники пытался скрыться от полиции. Инцидент случился вечером 8 июля, пострадал сам нарушитель, у которого не было водительских прав.

Как сообщили ТИА "Острова" в ГИБДД Сахалинской области, авария произошла около 18:43 на улице Кирова. 27-летний мужчина, управлявший питбайком Koyo Regulmoto Sport, двигался в южном направлении и попытался уйти от преследования экипажа ДПС. В результате он не справился с управлением и врезался в Toyota Mark II.

Водитель питбайка получил травмы, его осмотрели медики. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, включая причины, по которых мужчина находился за рулем без соответствующего разрешения. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь.