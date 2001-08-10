Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июля 2025
Сейчас 12:58
77,90|91,50
Завтра на Камчатку прибудет парусник "Надежда"
09:06, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Завтра на Камчатку прибудет парусник "Надежда"

Завтра на Камчатку прибудет парусник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Парусник "Надежда" прибудет на Камчатку 12 июля. Жители полуострова смогут подняться на его борт, познакомиться с судном и узнать больше о морском деле, сообщает ТК "41 Регион".

Экскурсия пройдёт в рамках просветительской программы "Открытый борт", приуроченной ко Дню рыбака.Попасть на нее можно будет только после предварительной регистрации.

В день мероприятия при себе нужно иметь паспорт и письмо-подтверждение регистрации. Проход через КПП - по адресу Озерновская коса, 11.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?