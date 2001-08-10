Завтра на Камчатку прибудет парусник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Парусник "Надежда" прибудет на Камчатку 12 июля. Жители полуострова смогут подняться на его борт, познакомиться с судном и узнать больше о морском деле, сообщает ТК "41 Регион".

Экскурсия пройдёт в рамках просветительской программы "Открытый борт", приуроченной ко Дню рыбака.Попасть на нее можно будет только после предварительной регистрации.

В день мероприятия при себе нужно иметь паспорт и письмо-подтверждение регистрации. Проход через КПП - по адресу Озерновская коса, 11.