На Камчатке у Парка Победы появилась несанкционированная свалка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на телеграм-канал камчатского "Народного фронта", больше месяца в районе 6 километра напротив Парка Победы растет и «процветает» несанкционированная свалка. А между тем, время близится к празднованию Дня Победы, и в парке ежегодно проводят мероприятия по этому поводу.

Администрация Петропавловска-Камчатского оставила под постом о свалке комментарий с официального телеграм-аккаунта. В тексте говорится, что документы на снос бесхозной контейнерной площадки пришли в службу благоустройства города. Специалисты готовят документы для аукциона, а после этого найдут подрядчика.

Когда демонтируют свалку – точно не известно. Ориентировочно, ей займутся в июне. Работы по ликвидации несанкционированных свалок субсидируются правительством края. А пока администрация города ждет, когда поступят деньги на эти цели.