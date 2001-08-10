На Камчатке у Парка Победы появилась несанкционированная свалка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Как пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на телеграм-канал камчатского "Народного фронта", больше месяца в районе 6 километра напротив Парка Победы растет и «процветает» несанкционированная свалка. А между тем, время близится к празднованию Дня Победы, и в парке ежегодно проводят мероприятия по этому поводу.
Администрация Петропавловска-Камчатского оставила под постом о свалке комментарий с официального телеграм-аккаунта. В тексте говорится, что документы на снос бесхозной контейнерной площадки пришли в службу благоустройства города. Специалисты готовят документы для аукциона, а после этого найдут подрядчика.
Когда демонтируют свалку – точно не известно. Ориентировочно, ей займутся в июне. Работы по ликвидации несанкционированных свалок субсидируются правительством края. А пока администрация города ждет, когда поступят деньги на эти цели.
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