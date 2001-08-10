Тихоокеанское
информационное агентство
25 Апреля 2024
Сейчас 20:37
92,51|98,91|66,91
Остановив одну машину, сахалинские полицейские задержали сразу трех человек, находящихся в розыске
12:41, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев и гостей города приглашают на пасхальную ярмарку

Южносахалинцев и гостей города приглашают на пасхальную ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематическое мероприятие пройдет во вторник, 30 апреля, на территории комплекса «Центральная ярмарка» (ул. Вокзальная, 71, южная сторона), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Пасхальная ярмарка начнет работу в 10:00. На ней будет представлен широкий ассортимент товаров от местных производителей.

- Посетители смогут приобрести к праздничному столу куличи, пасхи, а также рыбу, мясо, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, молоко и молочную продукцию, яйцо, овощи и фрукты. Также на ярмарке представят свои изделия ремесленники Южно-Сахалинска, - рассказала заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.

С 11:00 до 13:00 на ярмарочной площадке пройдет культурно-развлекательная программа. Ее организаторами выступают городской парк, дом культуры «Ключи» и департамент культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска.

Свою работу пасхальная ярмарка завершит в 15:00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?