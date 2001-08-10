Южносахалинцев приглашают принять участие в опросе по новому маршруту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горожанам предлагают высказать мнение о необходимости запуска летнего автобусного маршрута «Южно-Сахалинск – Анива – Южно-Сахалинск». Все желающие могут заполнить анкету, состоящую из пяти вопросов на сайте администрации города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, областное министерство транспорта рассматривает вопрос целесообразности запуска нового межмуниципального маршрута из Южно-Сахалинска до Анивского пляжа.

Планируемая схема движения:

- ТПУ Южно-Сахалинск (привокзальная площадь) – ул. Карла Маркса – ул. Ленина – ул. Сахалинская –ул. Лермонтова;

– от Южно-Сахалинска до поворота на с. Петропавловское по автомобильной дороге А-392 Южно-Сахалинск – Холмск;

– от поворота на с. Петропавловское до г. Анива по дороге общего пользования регионального значения 64Н-5;

– по городу Анива: ул. С.Н. Пудова – ул. Транспортная – ул. Кубанская (пляж).

Планируемый срок выполнения перевозок по маршруту с 1 июля по 31 августа.

Опрос доступен на официальном сайте администрации.