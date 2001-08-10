На Сахалине начальник отдела закупок получил взятку более двух миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела закупок и материально-технического обеспечения Сахалинского филиала одного из государственных учреждений на транспорте по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
По версии следствия, обвиняемый, по договоренности с директорами двух коммерческих предприятий, используя свои служебные полномочия, обеспечил заключение государственным учреждением ряда договоров с указанными компаниями на поставку оборудования для морских судов, а также беспрепятственную и ускоренную оплату по ним, кроме того, оказывал данным предпринимателям общее покровительство при проведении государственных закупок. За совершение указанных действий он получил от предпринимателей взятку в виде денег в сумме более 2 миллионов рублей.
В отношении директоров двух коммерческих предприятий, давших взятку должностному лицу, также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Им предъявлено обвинение.
Уголовные дела возбуждены по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области.
В ходе допросов обвиняемые дали признательные показания, выразили согласие сотрудничать с правоохранительными органами, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, органами следствия отрабатываются версии о причастности должностного лица к совершению аналогичных преступлений.
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