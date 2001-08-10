Долг за услугу "обращение с ТКО" может испортить отпуск сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии сезона отпусков АО «Управление по обращению с отходами» напоминает о необходимости погасить долг за услугу по вывозу ТКО, а также обеспечить своевременную последующую оплату за коммунальную услугу. Это поможет предотвратить негативные последствия, связанные с выездом за границу.
Приближается сезон отпусков, в этот период многие сахалинцы планируют выезд за границу. Однако, если имеется долг за коммунальные услуги, долгожданная поездка может быть испорчена.
- Не стоит откладывать оплату задолженности. Дело в том, что в отношении недобросовестных потребителей, которые продолжают игнорировать оплату платежей, будет проводиться взыскание через суд. Это еще больше увеличит задолженность на сумму судебных расходов и пеней. В таком случае могут быть арестованы счета и ограничен выезд за пределы России, - отметил заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук.
По состоянию на 1 апреля 2024 года общая сумма долга за вывоз мусора, накопленная потребителями, составляет более 303 млн.руб., из них 171 млн.руб. – задолженность населения (физических лиц). Согласно ст. 155 Жилищного кодекса РФ за просрочку коммунальных платежей начисляются пени в зависимости от количества дней, в которые оплата не производилась. С 31 по 90 день неуплаты по квитанции размер пени будет составлять 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ. С 91 дня неуплаты - 1/130 от ключевой ставки ЦБ РФ (за каждый день просрочки исполнения обязательств).
Отметим, оплачивать счета за коммунальные услуги необходимо до 10 числа каждого месяца. С возможными вариантами оплаты за услугу «обращение с ТКО» можно ознакомиться здесь. Также рекомендуем установить автоматическую оплату, для гарантии того, что платежи будут выполнены вовремя, даже если потребитель находится за границей больше месяца и не сможет лично следить за оплатой.
Кроме того, напоминаем о возможности оформления перерасчета при временном отсутствии гражданина. Подробнее о том как это сделать можно узнать на нашем сайте в разделе «Тарифы» «Памятка по перерасчёту».
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