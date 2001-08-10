Тихоокеанское
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09:07, | Новости спорта Сахалина и Курил

Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске

Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в областном центре прошло открытое первенство по баскетболу "Кубок Олимпии". В соревнованиях приняли участие команды мальчиков 2013-2014 гг. рождения.
 
В баскетбольных баталиях участвовали воспитанники поронайской спортивной школы (тренер Матвей Львов). 
По итогам  игр поронайцы заняли второе место. Первыми стали южно-сахалинцы, замкнули тройку невельские баскетболисты.
 
Поронаец Даниил Чуваев признан лучшим игроком.

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