Новая технология ямочного ремонта внедряется в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Струйно-инъекционный метод (пневмонабрызг) позволяет оперативно устранять дефекты асфальтобетонного покрытия на небольших участках. Сегодня новая технология была применена при восстановлении дорожного полотна на ул. Достоевского, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Преимущество струйно-инъекционного метода — не нужно производить фрезерование участка, что значительно ускоряет процесс. Из предварительной подготовки - перед началом работ участок очищается от пыли и воды с помощью сжатого воздуха, затем выполняется проливка битумной эмульсией. После чего дорожный дефект заполняется щебнем, смешанным с битумной эмульсией, и дополнительно покрывается щебнем сверху. Застывание массы происходит в течение часа. После завершения работ оставшийся щебень дополнительно убирается спецтехникой.

Как отмечают на заводе строительных материалов М.А. Федотова, данная технология упрощает процесс ямочного ремонта. Все манипуляции проводит установка. Спецмашина полностью автономна. Для ее транспортировки и движения задействована одна единица техники, в которую загружены необходимые инертные материалы. Управляют установкой с помощью специального устройства двое рабочих, что значительно экономит трудовые ресурсы.

- Примерно месяц назад мы тестировали работу машины на ул. Кирпичной. Технология показала себя достаточно хорошо. Разрушений на отремонтированных участках выявлено не было, - рассказал начальник участка по ремонту автомобильных дорог и объектов благоустройства завода строительных материалов им. М.А. Федотова Артем Мисюркеев.

В случае благоприятных погодных условий в ближайшие дни техника будет привлечена к подобным работам на ул. Шлакоблочной. Напомним, ямочный ремонт в областном центре должен быть выполнен до 1 июня.