Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тематические мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся уже 8 мая. В планировочных районах областного центра пройдут концерты, акции памяти, откроются выставки. В Южно-Сахалинске в День Победы традиционно состоится парад, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Программа празднования составлена таким образом, чтобы каждый мог найти себе мероприятие по душе. Так, в преддверии Дня Победы, 8 мая, жителей и гостей областного центра приглашают на концерт Южно-Сахалинского симфонического оркестра под руководством художественного руководителя и главного дирижера Тиграна Ахназаряна. Мероприятие состоится в 13.30 в Музейно-мемориальном комплексе «Победа», вход свободный. Гости услышат знаменитые песни в инструментальной версии, ставшие символом великого праздника.
8 мая, в селе Березняки в 11.00 в ДК « Родник» состоится всероссийская акция «Георгиевская ленточка», в 18.00 на этой же площадке пройдет концертная программа «Непреклонно мужество России!».
Жителей села Ключи, ждут 8 мая в одноименном ДК в 13.00 на открытие выставки «Мы - правнуки великой Победы», и в 14.00 на концерт «Вальс победного дня».
«Старорусский ДК» проведет для сельчан на концерт «Победа в сердцах поколений» в 13.00 8 мая.
ДК «Дальненский» 8 мая, в 15.00 приглашает жителей Дальнего на вечер отдыха для старшего поколения «Пришла весна, пришла Победа!».
В День Победы, 9 мая, в Южно-Сахалинске в 9.00 на мемориале Славы пройдет церемония возложения гирлянды и цветов. В 10.00 на пл. Победы состоится военный парад.
По традиции эпицентром праздничных мероприятий станет городской парк культуры и отдых им. Гагарина. В 12.00 на концертной площадке бывшего картодрома стартует праздничная программа «Победный май» с выступлением военного духового оркестра и творческих коллективов города, работой полевой кухни. Здесь же состоится выступление Народного ансамбля казачьей песни «Воля». В это же время на поляне за теннисными будет работать стилизованная инсталляция «Партизанский отряд», на танцевальной площадке пройдет патриотическая акция «Вальс Победы».
- Городской парк в День Победы подготовил насыщенную программу мероприятий для всех возрастов. Наших гостей ждет настоящий праздник, наполненный атмосферой патриотизма, радости и благодарности ветеранам. Традиционно в этот день мы открываем сезон на детской железной дороге, наш паровоз будет стилизован под бронепоезд, на котором можно будет прокатиться бесплатно. Также будут работать концертные и тематические площадки. К празднику мы создали выставку для погружения в атмосферу времен СССР. Мы приглашаем всех отметить День Победы вместе с нами, - рассказал директор городского парка Виктор Калюжный.
Уточним, торжественное открытие сезона детской железной дороги с программой «Праздник Победы» состоится в 12.00 на перроне. В 14.00 на концертной площадке парка начнется программа «Песни Победы» от ансамбля современной народной песни «Русский терем». Также к празднику в стеклянном шатре открыта выставка предметов быта «Сделано в СССР».
Вечером 9 мая южносахалинцев ждет концертная программа «Слава Победы - слава Родины Матери», которая начнется в 20.00 на пл. Победы.
Отметим, праздничные мероприятия в День Победы, 9 мая, также пройдут в планировочных районах города. Жителей с. Дальнего приглашают к обелиску ветеранам Великой Отечественной войны, где в 11.00 состоится митинг с торжественным возложением венка «Минувших лет, святая память!». В 18.00 на площадке у ДК «Дальненский» пройдет театрализованный концерт «Огни Победы!» с солдатской кашей, мастер-классом по изготовлению «Броши Победы» и выставкой боевого оружия.
В планировочном районе Ново-Александровск, в ЦНК «Радуга» в 17.00 состоится концерт «Музыка Победы».
ДК «Синегорье» ждет сельчан на праздничную программу «Весна Победы» в 14.00.
Жителей Весточки приглашают на приклубную площадку ДК «Электрон» к 11.00, где состоится программа «Моя весна, моя Победа», с работой полевой кухни.
Обращаем внимание, что время начала концертных программ и содержание может быть скорректировано по погодным и иным условиям. Информацию можно уточнить у организаторов в домах культуры.
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