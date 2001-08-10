На площади Славы в Южно-Сахалинске сегодня высадили первые декоративные цветы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Виола, центария, цинерария и гвоздика китайская станут также частью рисунка цветника в форме звезды на площади Победы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Яркие акценты городских улиц порадуют жителей уже к 1 мая. Как сообщила начальник Управления охраны окружающей среды и озеленения Южно-Сахалинска Ольга Высоцкая, в ближайшие дни площадь Славы украсят 7,5 тысяч, а цветник на площади Победы около 12,5 тысяч высаженных цветов.
- До конца мая мы планируем высадить в городе 65 тысяч цветов, большая их часть - это виола и цинерария, но будет присутствовать и китайская гвоздика. Основные работы по посадке цветов по всему Южно-Сахалинску начнутся после майских праздников, а после 15 июня придет очередь высадки рассады однолетних растений. Мы надеемся, что новые клумбы очень порадуют и жителей города, и наших гостей, - комментирует Ольга Высоцкая.
Также уже начали всходить тюльпаны. Осенью было высажено 80 тысяч луковиц этих цветов.
- Мы стараемся ежегодно разрабатывать что-то новое, в том числе, меняем цветы, чтобы увидеть, какие лучше приживаются в нашем климате и дольше цветут, например, виола не боится заморозков, поэтому высаживается в первую очередь. В этом сезоне при участии специалистов муниципального учреждения «Зеленый город» и подрядных организаций планируется высадить 700 тысяч цветов 50 наименований, - рассказала Ольга Высоцкая
Администрация обращается к жителям с просьбой бережно относиться к высаженным растениям, не ломать, не вытаптывать, проявить уважение к труду, бережно относиться ко всем клумбам города и зеленым насаждениям, которые уже радуют горожан яркими красками.
Вопросы благоустройства и озеленения остаются особым приоритетом администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, регионального куратора партийного проекта «Единой России» «Зеленая экономика».
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