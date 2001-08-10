Сахалинские учёные исследуют радиоактивность в Тихом океане
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участие в тихоокеанской морской экспедиции примут учёные из СахГУ. Экспедиция организуется Тихоокеанским океанологическим институтом им. В.И. Ильичева ДВО РАН (Владивосток) и будет проходить с 4 июня по 14 июля, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.
Научное исследовательское судно «Академик Опарин» ДВО РАН пройдёт из Владивостока к северу Сахалина, далее в нейтральные воды Тихого океана с последующим переходом вдоль Курил до Камчатки, а потом возвратится обратно.
ДВО РАН регулярно проводит морские экспедиции, как экологической направленности, так и с упором на изучение биоразнообразия мирового океана, с последующим использованием полученных данных для решения широкого спектра проблем в области биомедицины, биохимии, геологии и др. В задачи экспедиции входит оценка содержания радионуклидов в морской среде и биоте северо-западной части Тихого океана, Японском и Охотском морях.
Дальневосточные ученые выражают обеспокоенность тем, что в августе 2023 года японские специалисты начали сброс в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной атомной энергостанцией «Фукусима-1», которая загрязнилась радиоактивными веществами. Японская сторона утверждает, что специальная система фильтрации удалила все радиоактивные элементы, включая цезий и стронций. Однако российские ученые ставят под сомнения утверждения специалистов страны восходящего солнца, что тритий — радиоактивный изотоп водорода, — был отфильтрован до необходимых значений концентрации перед сбросом в океан.
Команда специалистов хочет оценить действительные объёмы трития в морской воде, а также наличие долгоживущих радиоактивных изотопов цезия, которые могут пагубно повлиять на живые организмы и человека в частности. Напомним, что в 2023 году Россия присоединилась к временным ограничительным мерам в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также и анализа специалистами российского Россельхознадзора.
– Мы планируем произвести очень большой объём работ: это анализ цезия-137, стронция-90, трития в воде, а также природных радионуклидов радия, тория, свинца и полония, – рассказал заведующий лабораторией фундаментальной и прикладной химии СахГУ, кандидат химических наук Эдуард Токарь. – Естественно, по итогам экспедиции будет сделан отчёт о радиологической обстановки морских вод Дальнего Востока, а результаты самих исследований будут опубликованы в научных журналах индексируемых в российской и международных базах данных.
Наряду с учёными из Дальневосточного отделения РАН Владивостока и НИЦ Курчатовского института (Москва), в экспедицию отправятся заведующий лабораторией фундаментальной и прикладной химии СахГУ, кандидат химических наук Эдуард Токарь и научный сотрудник лаборатории, кандидат технических наук Николай Бежин.
В рамках госзадания исследователи проведут анализ антропогенных радионуклидов для выявления последствий аварии на «Фукусиме-1» и принятых после неё мер по устранению, а в рамках программы «Приоритет2023. Дальний Восток» провести анализ массопереноса и перехода в мировой океан природных радионуклидов, в частности свинца и полония.
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