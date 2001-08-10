Сахалинские пенсионеры могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неработающие пенсионеры Сахалинской области могут раз в два года получить компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно. С начала 2025 года такую возможность уже использовали 2 057 жителей региона.

Как сообщили ТИА "Острова" в отделении Социального фонда России по Сахалинской области, льгота распространяется на получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, проживающих в районах Крайнего Севера. Возмещение можно получить двумя способами: либо купить билеты самостоятельно и затем подать заявление на компенсацию, либо сразу получить специальные талоны в клиентской службе СФР. "При использовании талонов пенсионерам не нужно тратить собственные средства и предоставлять отчетные документы", - пояснила заместитель управляющего Отделением СФР Наталья Антонюк.

Для оформления компенсации пенсионеры могут обратиться лично в клиентскую службу СФР или МФЦ, а также подать заявление через портал госуслуг. В последнем случае потребуется прикрепить скан-копии билетов. Рассмотрение заявления занимает до 5 рабочих дней, в отдельных случаях срок может быть продлен до 10 дней. Выплату производят вместе с очередной пенсией.

Компенсация распространяется на проезд железнодорожным, воздушным, водным транспортом, междугородними автобусами и на личном автомобиле. По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр СФР по бесплатному номеру 8-800-100-00-01. Федеральная линия работает круглосуточно, региональная - с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.