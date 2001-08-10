На Сахалине из окна выпал годовалый ребенок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск СУ СК РФ по Сахалинской области по факту падения из окна третьего этажа одного из домов по ул. 2-я Красносельская в пл.р. Ново-Александровск годовалого мальчика проводится доследственная проверка, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в результате падения ребенок получил телесные повреждения, он доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям законных представителей малолетнего, а также принято процессуальное решение.