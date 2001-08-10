Тихоокеанское
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09:29, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье огонь уничтожил восемь автобусов

В Приморье огонь уничтожил восемь автобусов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания пассажирских автобусов на улице Борисенко во Владивостоке, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Утром 15 мая на автостоянке на улице Борисенко в результате возгорания огонь охватил и полностью уничтожил 8 автобусов. Пострадавшие транспортные средства выполняли перевозки по маршруту №7 и №24.

«В целях минимизации негативных последствий для граждан, компания-перевозчик восполнила недостающие на рейсах автобусы из резерва», - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По факту пожара прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».

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