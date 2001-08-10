Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководители «РВК-Сахалин» рассказали о достигнутых компанией результатах на планово-бюджетном комитете с участием всех водоканалов, входящих в группу компаний Росводоканал, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Так, одним из главных показателей реализации инвестиционной программы – основного документа, регламентирующего деятельность компании в рамках концессионного соглашения, подписанию концессионного соглашения между Правительством Сахалинской области, администрацией Южно-Сахалинска и федеральным оператором группой компаний Росводоканал в декабре 2021 года – стало строительство новых сетей и объектов, а также уменьшение потерь воды при доставке потребителям.

Так, например, если еще два года назад потери воды на сетях в Южно-Сахалинске достигали 70%, то сейчас специалистам «РВК-Сахалин» удалось снизить этот показатель до 42% на сетях водоснабжения. Удельное количество аварий и засоров на сетях водоотведения снижено в 3 раза и составляет сегодня 24%.

Этого удалось добиться за счет того, что 2022-2023 годах в Южно-Сахалинске были заменены более 4,5 тысяч метров сетей, а также завершены работы по реконструкции трубопроводов водоснабжения в четырех дворовых территориях Южно-Сахалинска. Кроме того, велись работы и на объектах. Так, например, на крупнейшем водозаборе «Луговое», обеспечивающем водой больше половины Южно-Сахалинска, было пробурено 10 новых и прочищено 18 действующих скважин. Ремонтные работы коснулись и насосных и очистительных станций, а также станций водоподготовки.

«Мы находимся в той исторической точке, когда по многим объектам завершен «бумажный» этап работы – проектирование и привлечение средств. Сегодня мы входим в ту фазу, которая уже заметна нашим горожанам – ремонты и строительство новых сетей и объектов», - отметил генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.

Для обеспечения стабильного водоснабжения северной части города и нового жилого микрорайона «Уюн» были построены новые сети и повысительная насосная станция производительностью 380 кубических метров в час. Ее ввод позволил не только подключить к системе водоснабжения новые дома, но и переподключить существующие, существенно повысив надежность водоснабжение в этом районе.

А для строгого контроля за работой всех объектов водоснабжения была внедрена автоматизированная система управления и диспетчеризации. Это позволяет в режиме онлайн следить и при необходимости корректировать давление и интенсивность добычи, фильтрации и подачи воды в разные части города.

Еще одно достижение специалистов компании – внедрение новых технологий, которые позволяют проводить ремонтные и строительные работы во многих случаях без ограничения водоснабжения для населения.

В этом году в городе будет проведена масштабная работа на сетях: «РВК-Сахалин» заменит почти 12 км сетей (из них 8 км - водопровод и 4 км - канализация). Будут построены 3,6 тысячи метров новых трубопроводов. Важно, что после проведения всех работ благоустройство территорий будет полностью восстановлено.

«Задачи перед компанией в этом году стоят серьезные. Кроме ремонта и строительства сетей нам предстоит проектирование для реконструкции двух коллекторов и водозаборов «Отдаленный» и «Рогатка», активная фаза строительства абсолютно нового объекта – водозабора «Южный», а также очистных сооружений в Анивском районе. Все это в комплексе позволит добиться еще более уверенных показателей в важном деле обеспечения коммунального комфорта жителей южной агломерации острова», - подчеркнул генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.

Напомним, что инвестиционной и производственной программами «РВК-Сахалин» предусмотрена регулярная и последовательная реализация мероприятий по модернизации отрасли ежегодно до 2070 года с соответствующим финансированием. За все время реализации инвестпрограммы на замену ветхих и аварийных сетей систем водоснабжения и водоотведения инвестором будет направлено около 25,3 млрд рублей. В общей сложности на реализацию мероприятий инвестпрограммы будет направлено более 37 млрд рублей.