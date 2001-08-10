В Южно-Сахалинске в связи с репетицией парада 2 мая частично будет ограничено движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Так, 2 мая с 18:00 до 22:30 движение для автотранспорта будет ограничено на улице Горького (от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов.

Также на время введения ограничений будет скорректирована схема движения автобусов. Они будут двигаться по Коммунистическому проспекту, улицам Комсомольской и Емельянова.

Информация об ограничениях в дни репетиций парада публикуется на официальном сайте администрации города и в социальных сетях муниципалитета.