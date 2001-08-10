Тихоокеанское
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4 Мая 2024
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16:27, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинка завоевала шесть медалей международных соревнований по художественной гимнастике

Сахалинка завоевала шесть медалей международных соревнований по художественной гимнастике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская гимнастка Кира Яблочникова успешно выступила на международных соревнованиях «Альфа-Банк I этап Кубка сильнейших». На соревнованиях выступили лучшие гимнастки сборной команды России, а также участницы, представляющие клубы из 20 стран, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Воспитанница Ольги Лукиной завоевала две серебряные награды в упражнениях без предмета и с обручем. Четыре бронзы сахалинке принесли выступления с мячом, булавами, лентой, а также в многоборье.

Фото: Денис Гладков.

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