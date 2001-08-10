Сахалинка завоевала шесть медалей международных соревнований по художественной гимнастике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская гимнастка Кира Яблочникова успешно выступила на международных соревнованиях «Альфа-Банк I этап Кубка сильнейших». На соревнованиях выступили лучшие гимнастки сборной команды России, а также участницы, представляющие клубы из 20 стран, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Воспитанница Ольги Лукиной завоевала две серебряные награды в упражнениях без предмета и с обручем. Четыре бронзы сахалинке принесли выступления с мячом, булавами, лентой, а также в многоборье.

Фото: Денис Гладков.