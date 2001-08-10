С 20 мая по 2 июня жители Сахалинской области смогут без комиссии обменять металлические деньги на банкноты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 20 мая по 2 июня жители островной области смогут без комиссии обменять металлические деньги на банкноты или зачислить их на банковский счет. Мелочь от сахалинцев и курильчан ждут в рамках акции «Монетная неделя», которая пройдет во всех регионах страны. В Сахалинской области к проекту подключатся банки 18 муниципалитетов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

«Большая часть монет, которые выпускает в обращение Банк России, не возвращается в оборот, — чаще всего они оседают в копилках у людей. При этом предприятия розничной торговли нуждаются в деньгах мелких номиналов. Акция по сбору монет помогает вернуть мелочь в оборот и сократить затраты на ее чеканку», — отметил начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Сахалинской области Дмитрий Елькин.

Присоединиться к всероссийской акции может любой желающий. При этом нет ограничений по сумме обмениваемых монет. Можно принести также окисленные, потемневшие, погнутые, просверленные и поцарапанные монеты, выпущенные в 1997 году и позднее. Для удобства лучше заранее рассортировать монеты по номиналам.

В прошлом году жители Сахалина и Курил сдали 128 тыс. монет весом 598 килограмм на сумму почти в полмиллиона рублей. Чаще всего сахалинцы сдавали монеты номиналами 10, 1 и 2 рубля. Всего в России в рамках акции в прошлом году было собрано 20 млн монет весом 87 тонн на сумму почти 83 млн рублей.

Список офисов банков, расположенных в городах Сахалинской области и участвующих в акции, а также условия обмена можно найти на сайте монетнаянеделя.рф.