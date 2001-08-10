Тихоокеанское
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09:46, | Новости культуры Сахалина и Курил

Участники объединения "Казачья воля" из Поронайска приняли участие в фестивале-конкурсе «Казачок»

Участники объединения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В начале мая в центре «Юбилейный» в Южно-Сахалинске состоялся региональный этап Всероссийского детского фестиваля-конкурса «Казачок». Фестиваль проводится ежегодно в целях сохранения и развития традиций и обычаев казачества среди молодежи Сахалинской области.
 
В фестивале приняли участие ребята из Поронайска – участники объединения «Казачья воля».
 
Программа фестиваля включала в себя различные конкурсы и творческие состязания. Конкурс «Казачьему роду нет переводу» проводился по номинациям «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Фольклор», «Фланкировка».
 
Ребята выступили достойно, показали хорошую подготовку, порадовали всех гостей и конкурсное жюри своими выступлениями.
 
В каждой номинации поронайцы заняли призовые места.

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