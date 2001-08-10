"Единая Россия" запустила новый сезон "Женской политшколы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Обучение проходит под руководством Высшей партийной школы «Единой России». Среди слушателей — кандидаты предварительного голосования, участницы проекта «ПолитСтарт» и партпроекта «Женское движение Единой России».
«В программе курса — актуальная социология и политтехнологические тренды, запросы общества на женский образ в политике. Участниц обучат работе с аудиторией и техникам ведения переговоров, с консультантами и юристами проведут разбор практических кейсов», — рассказала координатор партпроекта «Женское движение Единой России», депутат Госдумы Наталия Полуянова.
Постоянными экспертами «Женской политшколы» стали директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский, исполнительный директор холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Стулова, президент РАСО Евгений Минченко.
«Обучение, которое проводит «Единая Россия» в стране не имеет аналогов в таком масштабе и практическом измерении», — подчеркнула Евгения Стулова.
Следующее занятие состоится 23 мая. Лекции спикеров разместят на портале «Высшей партийной школы», где участницы семинаров пройдут тест, по итогам которого получат электронный сертификат о прохождении курса.
Основные сессии политшколы продолжатся по итогам предварительного голосования с июня до дня выборов. Программа будет сформирована совместно с ВПШ по актуальным направлениям.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
09:09 Сегодня "Единая Россия" запустила новый сезон "Женской политшколы"
09:26 Сегодня Южносахалинцам предлагают пройти опрос по теме: дороги, транспорт и сфера ЖКХ
09:24 Сегодня Для жителей Синегорска пройдет выездной прием граждан
09:46 Сегодня Участники объединения "Казачья воля" из Поронайска приняли участие в фестивале-конкурсе «Казачок»
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
11:59 15 Мая На Сахалине из окна выпал годовалый ребенок
14:31 17 Мая С 20 мая по 2 июня жители Сахалинской области смогут без комиссии обменять металлические деньги на банкноты
09:05 15 Мая Южно-сахалинским школьникам на "Уроке цифры" рассказали о технологиях интернет-торговли
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
16:38 26 Апреля На площади Славы в Южно-Сахалинске сегодня высадили первые декоративные цветы
14:36 27 Апреля Новая технология ямочного ремонта внедряется в Южно-Сахалинске
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 14:58 Сегодня 28 сахалинцев поборются за медали на VIII Международных играх "Дети Азии"
- 14:29 Сегодня Более 70 активных южносахалинцев старшего возраста регулярно занимаются бальными танцами
- 14:49 Вчера В Южно-Сахалинске создано 12 площадок для торговли садоводов и рыбаков
- 11:07 17 Мая Ученики ДТ "Кванториум" при гимназии №3 Южно-Сахалинска выпустили молодь лососевых в бассейны рыбозавода
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?