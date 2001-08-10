Южно-сахалинским школьникам на "Уроке цифры" рассказали о технологиях интернет-торговли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Учащимся лицея №1 рассказали, как устроена изнутри электронная коммерция, и как создать маркетплейс от идеи до реальности. Мероприятие прошло в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Технологии в интернет-торговле». Ребята больше узнали о ключевых ИТ специальностях, а кому-то эти уроки помогут в выборе профессии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В мае «Урок цифры», разработанный ведущими технологическими компаниями и направленный на развитие навыков и компетенций цифровой экономики, пройдет и в других школах Южно-Сахалинска. Как рассказала сотрудник центра региональной цифровой трансформации Министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области Виктория Микша, электронная коммерция стала привычной частью нашей повседневной жизни, и задача с помощью интерактивной программы показать школьникам, из чего она состоит, заинтересовать технологиями, которые лежат в ее основе.
- Сегодня мы поговорили с ребятами про маркетплейсы (торговые площадки в интернете), углубились в тему, чтобы дети понимали: над их созданием работает мощная команда специалистов - это программисты, аналитики, тестировщики. В наше время это важные профессии. Считаю, что каждый ребенок должен попробовать свои силы в этой сфере, и замечательно, что есть программа, которая это позволяет. Сегодня на уроке они сконструировали свой маркетплейс, и это важно для развития ИТ направления в нашем регионе, - рассказала Виктория Микша.
По словам специалистов, благодаря «Уроку цифры» дети разного возраста могут окунуться в мир ИТ и узнать, как устроены привычные интернет-сервисы. Занятия состоят из нескольких блоков разного уровня сложности, рассчитанных на школьников младшего, среднего и старшего возраста. Сегодня в мир ИТ окунулись пятиклассники лицея. Ребята провели свой первый анализ рынка и интересов покупателей, разобрались с основами программирования, а также с высокой нагрузкой на сайт и тестированием нештатных ситуаций.
Для учителей эксперты компании Ozon Tech разработали методические материалы, которые помогают провести урок как с использованием тренажеров, так и в офлайн формате без доступа к интернету, а также адаптировали его для проведения в летних пришкольных лагерях.
- Конечно, ребятам эта тема интересна, ведь мы живем во времена масштабной цифровизации, и интернет-торговля все больше входит в нашу жизнь. Дети смотрят на родителей, на учителей, на друзей, которые делают заказы товаров, и им важно разбираться, как это работает. Такие уроки профориентации позволят профессионально войти в эту сферу в будущем, - считает учитель информатики МАОУ «Лицей № 1» Виктор Беспалов.
Вместе с «Уроком цифры» школьники могут узнать о принципах искусственного интеллекта и машинном обучении, больших данных, правилах безопасного поведения в интернете и др. Программа реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Инициаторы проекта - Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика».
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