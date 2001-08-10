Тихоокеанское
информационное агентство
21 Мая 2024
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09:24, | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Синегорска пройдет выездной прием граждан

Для жителей Синегорска пройдет выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 21 мая, для жителей Синегорска состоится выездной прием граждан. На вопросы ответят специалисты отдела муниципального жилищного контроля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Коммунистическая, 16. Начало в 16.00.

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