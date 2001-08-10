В Южно-Сахалинске создано 12 площадок для торговли садоводов и рыбаков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске, селах и планировочных районах организовано 12 площадок на 80 мест для свободной реализации излишков урожая с приусадебных и дачных участков, а также излишков улова любительского рыболовства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Места для законной торговли расположены по адресам:
- пр. Мира, 229, по западной стороне на территории, прилегающей к торговому центру «Янтарь» - 10 мест;
- ул. Вокзальная, 71, на территории Центральной ярмарки - 10 мест;
- напротив дома 243А по ул. Комсомольской - 5 мест;
- пл/р Хомутово, ул. Центральная, с западной стороны административного здания по управлению территорией Хомутово - 5 мест;
- пл/р Хомутово (Весточка), на площадке у магазина «Товары повседневного спроса» - 5 мест;
- пл/р Луговое, ул. Дружбы, 90, севернее почтового отделения связи № 21
- 5 мест;
- пл/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, в районе павильона «Имуден»; - 10 мест;
- пл/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 14, с северной стороны жилого дома - 10 мест;
- с. Дальнее, ул. Ударная, 23, в районе магазина «Долина» - 5 мест;
- с. Березняки, ул. Зеленая, 20а, в районе магазина «Березка» - 5 мест;
- с. Санаторное, в районе теннисного корта напротив дома № 7 - 5 мест;
- с. Синегорск, напротив дома № 45 по ул. Коммунистической, на площадке бывшего рынка - 5 мест.
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