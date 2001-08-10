В Южно-Сахалинске на ребенка напала собака

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собака покусала 10-летнюю девочку в Южно-Сахалинске. Это произошло во дворе дома №62 на улице Горького. Подробности происшествия со слов матери рассказывает astv.ru.

"30 апреля моя дочь в третьем часу дня вышла из подъезда на улицу. Мимо проходила девушка с тремя собаками. Они были без намордников. Один из беспородных псов напал на моего ребенка и укусил дочку за руку. Моя дочь упала и сильно ударилась, получив ещё и травму колена.

Хозяйка не удержала собаку - всё внимание было сосредоточено на телефоне.

Я срочно отвезла ребёнка в больницу, там ей наложили швы и зафиксировали случившееся. По дороге в больницу мне звонили девушка и её родители. Они просили прощения и сказали, что оплатят лечение и все расходы", - говорит мама девочки.

Женщина уточняет, что хотела договориться с хозяином собаки по-хорошему, но мирного разговора не вышло.

"Оказалось, что родители девушки подобрали собаку на улице и оставили дочке на несколько дней. Потом хозяева пса стали отрицать, что собака их. Говорили, что она просто на передержке. Выплачивать моральный и физический ущерб категорически отказались. Настоящий владелец собаки стал угрожать своими связями. Он утверждал, что мы ничего не получим, а моя дочь сама виновата, что вышла на улицу", - рассказывает мама пострадавшей.

Сейчас семья написала заявление в полицию. Девочку возят в травмпункт на перевязки - на рану наложили швы.

"Итог всего происходящего: у ребёнка разорвана рука, травма колена. Дочка ночью не спит, так как поднимается температура. На улицу выходить она теперь боится, потому что может встретить собаку на своем пути.

Теперь ни школы, ни тренировок, ни зубы нормально почистить ребёнок не может. Я не могу работать, потому что каждое утро теперь езжу в больницу с дочкой по врачам. Дело не в деньгах и компенсации. Я бы сама заплатила, чтобы вернуть время до трагедии, но никто сейчас не вернёт спокойное психическое состояние моей дочери, не исчезнут шрамы на её ручке.

Люди так и не осознали вину. Они думают, что можно отдать эти деньги и забыть про это. Владельцы собак, помните, что ваши питомцы могут повести себя не так, как вы предполагаете. Выгуливайте псов в намордниках", - добавила мама покусанной школьницы.

По её словам, владельцы собаки сейчас не выходят с ней на связь.

Как сообщили astv.ru в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области, в настоящее время устанавиливаются все обстоятельства произошедшего. По факту нападения собаки на ребнка проводится проверка.