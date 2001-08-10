В Охе сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже аккумуляторов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Охинский поступило заявление от 49-летнего гражданина, у которого было похищено имущество на 38 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить 23-летнего подозреваемого. Как выяснилось, фигурант на протяжении долгого времени работал на заявителя, который является директором транспортной компании. Ночью 16 апреля 2024 года злоумышленник путем свободного доступа проник в экскаватор, который находился на территории предприятия. Затем при помощь гаечного ключа он открутил 2 аккумулятора и похитил их, чтобы в дальнейшем продать. Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции и возвращено законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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