Как сейчас покупать товары на iherb в России: пошаговая инструкция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

iHerb — это американский интернет-магазин, где продается большое количество различных товаров для здоровья, включая витамины, косметику, пищевые добавки и многое другое. После введения санкций прямые поставки в Россию были отменены, но оформить доставку все равно возможно.

С февраля 2022 года интернет-магазин iHerb перестал доставлять товары в Российскую Федерацию и принимать оплаты по картам Visa и MasterCard, выпущенным на территории РФ. Ситуация неприятная для обеих сторон, потому что российская аудитория была одной из наиболее активно заказывающих товары на этом сайте. Рассказываем, как можно купить сейчас витамины и прочие товары на iHerb.

Как сейчас купить товары на iHerb: пользуемся услугами байер-сервисов

Байер-сервис — это сервис-посредник, который предоставляет услугу «Помощь при покупке». Вы заходите на их сайт, оставляете ссылку на товары, которые хотите приобрести на iHerb, сервис их выкупает и доставляет по вашему адресу. Естественно, такая услуга предполагает комиссию байер-сервиса.

Чтобы купить товары с iHerb, необходимо для начала установить себе VPN. Далее включаем его и заходим на официальный сайт iHerb. В настройках своего аккаунта меняем страну на США, а валюту — на доллары.

Байер-сервисов достаточно много, поэтому рекомендуем внимательно изучить условия и комиссии каждого из них. Вот несколько вариантов:

CDEK Forward.

Простобокс.

Бандеролька.

PochtaGlobal.

BXBox от Boxberry.

Allex Post и т.д.

Подробнее о том, где выгоднее оформить заказ, читайте в материале, как сейчас купить товары на iHerb.

Пошаговая инструкция

У байер-сервисов могут быть свои условия, но в большинстве случаев оформление заказа у них мало чем отличается друг от друга.

Вот как купить в России товары на iHerb через посредника:

Регистрируем аккаунт на сайте байер-сервиса. Личный кабинет необходим, чтобы получить свой адрес на складе в США — его нужно будет скопировать и вставить в соответствующем поле при оформлении покупки на iHerb. ВАЖНО: При заполнении адреса на iHerb нужно поставить галочку «Платежный адрес совпадает с адресом доставки».

Включаем VPN, заходим на сайт iHerb и меняем настройки (страна — США, валюта — доллары, индекс — 19720).

Выбираем товары, добавляем их в корзину и оформляем заказ. Учитывайте, что у каждого байер-сервиса действуют свои ограничения, которые нужно изучить заранее. Например, через Простобокс нельзя заказать декоративную и уходовую косметику.

Оплачиваем заказ. Для оплаты есть несколько вариантов: карты зарубежных банков (необязательно из США), виртуальная карта (дополнительно оплачивается комиссия), либо оплата покупки с помощью байер-сервиса (обычно раздел называется «Помощь с покупками»).

После отправки заказа вам придет трек-номер для отслеживания заказа. Его нужно будет ввести в личном кабинете на байер-сервисе, где вы будете оформлять доставку в свой город (изначально посылка придет на склад в США). Вам достаточно указать все необходимые данные и выбрать постамат, куда будет доставлена ваша посылка.

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