В Южно-Сахалинске 26 и 29 апреля в связи с репетицией парада частично ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в связи с репетицией парада Победы 26 и 29 апреля с 07.00 до 22.30 будут введены временные ограничения на движение и стоянку автотранспорта по всему периметру площади Победы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в эти дни с 07.00 до 19.00 будет запрещена остановка и стоянка автотранспорта по периметру площади. А с 19.00 до 22.30 будет закрыт проезд через пл. Победы по ул. Горького, а также со стороны пр. Победы.

Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов и не парковать транспорт по периметру площади.

Информация об ограничениях остановки и движения транспорта в дни репетиций парада будет опубликована на официальном сайте администрации города и в социальных сетях муниципалитета.