Тихоокеанское
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12:04, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине отметят 100-летний юбилей Булата Окуджавы

На Сахалине отметят 100-летний юбилей Булата Окуджавы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературно-музыкальный вечер «Надежды маленький оркестрик» пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 8 мая. Начало в 18.30, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Ведущие вечера расскажут о богатом творческом наследии поэта-песенника. На встрече прозвучат стихи Булата Окуджавы, а также цитаты из его интервью. Участники творческого объединения «АПОстров», среди которых Павел Гавриков, группа Варианты, Вениамин Ким, дуэт МанРо, Ольга Грабко, Евгений Кормщиков, Вячеслав Юрьев, Александр Гавриков, Олег Казаков и ансамбль «Рулады» Школы Голоса исполнят самые известные песни автора: «Часовые любви», «Дежурный по апрелю», «Мы за ценой не постоим».

 Концертная программа пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Телефон для справок +7 (4242) 45-25-44.

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