Тихоокеанское
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11:13, | Новости общества Сахалина и Курил

Маломобильным сахалинцам показали красоты Невельска

Маломобильным сахалинцам показали красоты Невельска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездное мероприятие для островитян с ограниченными возможностями здоровья 24 апреля провели специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Участники Российской диабетической ассоциации посетили город Невельск. Встреча была посвящена Вербному воскресенью, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Программа экскурсии включала посещение центральной площади города, прогулку по его живописным улочкам и пляжу. Участники могли понаблюдать за сивучами в естественной среде обитания через бинокль.На обратном пути сахалинцы собрали ветки вербы - символ Вербного воскресенья.Выезд осуществлялся на спецавтомобиле СахОУНБ.

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