На Сахалине возобновилось прямое авиасообщение с Таиландом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый после четырехлетнего перерыва авиарейс до Пхукета вылетел 26 апреля из аэропорта Южно-Сахалинска. Его пассажирами стали 429 человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном минтрансе.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Максима Жоголева, в Сахалинской области по поручению Валерия Лимаренко продолжают работу по формированию транспортно-логистического хаба, который позволит островному региону стать важным звеном между странами АТР, России и Европы.

«В прошлом году в Южно-Сахалинске ввели крупнейший на Дальнем Востоке аэровокзал. Завершается строительство взлетно-посадочной полосы, которая сможет принимать все виды воздушных судов. Благодаря этому мы планируем постепенно расширять маршрутную сеть, в том числе по международным направлениям. Сегодня мы запустили авиасообщение с Таиландом. Это уже второй международный рейс после китайского Харбина. И я уверен, что к нам будут приходить новые авиакомпании и открываться новые маршруты», – отметил глава регионального минтранса.

Полеты в Королевство Таиланд по чартерной программе организованы совместно с компанией «Пегас Туристик» и авиакомпанией «Икар». Перед запуском долгожданного маршрута было модернизировано здание старого терминала аэропорта, которое полностью перепрофилировали под международный сектор.

«В терминале были проведены строительные работы и получены все необходимые разрешительные документы. Площадь аэровокзального комплекса, где обслуживают пассажиров, была увеличена более чем на 70 процентов. Пропускная способность выросла вдвое: мы увеличили количество пунктов инфраструктуры, обеспечивающей навигацию движения пассажиров, а также количество стоек регистрации и мест общественного пользования. Зона ожидания стала больше в семь раз», – рассказал генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Андрей Крутцов.

Жительница Южно-Сахалинска Анна давно планировала отправиться в Таиланд вместе с детьми. Как только стало известно о возобновлении прямых полетов, женщина приобрела билеты на первый рейс.

«Это очень удобно, что теперь у сахалинцев есть возможность улететь на Пхукет без утомительных пересадок. Это особенно важно, когда ты путешествуешь с маленькими детьми. Международный сектор заметно преобразился. Раньше места было мало, скапливались очереди. Сейчас все процедуры проходишь гораздо быстрее, после чего попадаешь в просторный накопитель», – поделилась впечатлениями пассажирка.

Полетная программа по маршруту Южно-Сахалинск – Пхукет продлится до 19 октября 2024 года. Рейсы выполняются один раз в две недели на судне Boeing-777. Всего до конца программы запланировано 14 рейсов на вылет и 13 на прилет.