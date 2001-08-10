Конференция по историческому образованию собрала учёных со всей страны в СахГУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители университетской и академической науки из Владивостока, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Томска, Санкт-Петербурга, Пензы приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию высшего исторического образования в Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.

Конференция под названием «Историческое образование и историческая наука в Сахалинской области: путь длиною в 75 лет» прошла на базе СахГУ. Организатором выступила университетская кафедра российской и всеобщей истории. Конференция прошла в рамках реализации проекта «Приоритет 2030. Дальний Восток».

– Наиболее масштабные доклады прозвучали на пленарном заседании, после чего работа проходила по двум секциям: первая об исторической науке, историческом образовании, а вторая – об актуальных проблемах исторических исследований, которые ведутся нашими коллегами, – рассказала организатор конференции, профессор кафедры российской и всеобщей истории СахГУ, доктор исторических наук, доцент Наталья Потапова.

В ходе конференции прошло обсуждение широкого круга проблем, связанных с историей и современным состоянием исторических исследований и развитием исторического образования в Сахалинской области, с учётом общероссийских тенденций и особенностей дальневосточной истории, исторической науки и исторического образования.

Как отмечают организаторы, сегодня много говорится об исторической памяти, и перед исследователями стоит задача создать корпус источников, зафиксировать и сохранить память об университете, в частности об историческом отделении, сформировать фонды в архиве.

Наряду с преподавателями и учёными, в конференции приняли участие и студенты. Так, Тимофей Баклашов учится в Дальневосточном рыбохозяйственном институте (Владивосток) по направлению «электроэнергетика и автоматика» и приехал на Сахалин в рамках институтского гранта:

– Мой доклад посвящён изучению рыболовства коренных народов Дальнего Востока с самого начала освоения региона и до настоящего времени, – пояснил Тимофей. – На самом деле тема недостаточно изучена: мне удалось найти всего около 30 работ за более чем два с половиной века, при этом работы в основном общего этнографического характера и не рассматривают именно рыболовство.

С увлечением рассказала о своей научной работе ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, доктор исторических наук, профессор Светлана Дударёнок из Владивостока. Её доклад был посвящён корейскому учёному Александру Николаевичу Ли, человеку с трагической судьбой. Вместе со всеми корейцами он был выслан в Казахстан, позже сумел защитить кандидатскую диссертацию, преподавал в МГУ в Москве, работал на Сахалине и во Владивостоке.

– На определённом этапе его след теряется, и я надеюсь прояснить его дальнейшую судьбу здесь, на Сахалине, – говорит Светлана Дударёнок.

По итогам конференции планируется публикация сборника, в который войдут материалы научных исследований, обсуждений и протоколов.